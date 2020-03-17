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Умерла вдова первого космонавта Юрия Гагарина

Валентина Гагарина, вдова Юрия Гагарина, ушла из жизни на 85-м году жизни
Валентина Гагарина (Фото: Альберт Пушкарев / ТАСС)

На 85-м году жизни скончалась Валентина Гагарина — вдова первого космонавта планеты Юрия Гагарина.

«Мы подтверждаем, что Валентина Ивановна Гагарина умерла, больше пока информации нет», — сообщили РБК в пресс-службе Центра подготовки космонавтов.

Гагарина, в девичестве Горячева, родилась 15 декабря 1935 года. В декабре 2019 года она отметила свое 84-летие.

Свадьба Гагариных состоялась 27 октября 1957 года в Оренбурге, Юрий Гагарин был тогда военным летчиком, Валентина окончила Оренбургское медицинское училище. В браке у них родились две дочери. Старшая, Елена Гагарина, работает директором Музея Московского Кремля. Младшая, Галина, стала доктором экономических наук, профессором, заведующей кафедрой национальной и региональной экономики Российского экономического университета им. Г.В.Плеханова.

После полета Юрия Гагарина в космос 12 апреля 1961 года Гагарина была награждена орденом Ленина как жена первого космонавта Земли. С 1960 года работала медсестрой, а затем лаборантом-биохимиком в Центре управления полетами в Звездном городке.

Вдова Гагарина стала почетным гражданином Московской области
Общество

После гибели мужа 27 марта 1968 года Валентина Гагарина способствовала созданию уникального Музея имени Юрия Гагарина. Как сообщало «Радио 1», в 1976 году она передала в музей парадный китель, все награды и личные документы своего мужа, а также подарки, специальные выпуски номеров газет «Правда», «Известия», «Красная звезда», «Советская культура», «Литературная газета», «Московский комсомолец» от 12–13 апреля 1961 года.

В 1981 году Валентина Гагарина написала книгу в память о Юрии Гагарине — «108 минут и вся жизнь».

После выхода на пенсию жила в Звездном городке, в Щелковском районе Подмосковья. В сентябре 2017 года Гагариной было присвоено звание почетного гражданина Московской области.

Авторы: Владислав Гордеев, Роман Кирьянов
Теги: смерть, Юрий Гагарин, Звездный городок
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