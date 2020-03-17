Умерла вдова первого космонавта Юрия Гагарина

Валентина Гагарина, вдова Юрия Гагарина, ушла из жизни на 85-м году жизни

Валентина Гагарина (Фото: Альберт Пушкарев / ТАСС)

На 85-м году жизни скончалась Валентина Гагарина — вдова первого космонавта планеты Юрия Гагарина.

«Мы подтверждаем, что Валентина Ивановна Гагарина умерла, больше пока информации нет», — сообщили РБК в пресс-службе Центра подготовки космонавтов.

Гагарина, в девичестве Горячева, родилась 15 декабря 1935 года. В декабре 2019 года она отметила свое 84-летие.

Свадьба Гагариных состоялась 27 октября 1957 года в Оренбурге, Юрий Гагарин был тогда военным летчиком, Валентина окончила Оренбургское медицинское училище. В браке у них родились две дочери. Старшая, Елена Гагарина, работает директором Музея Московского Кремля. Младшая, Галина, стала доктором экономических наук, профессором, заведующей кафедрой национальной и региональной экономики Российского экономического университета им. Г.В.Плеханова.

После полета Юрия Гагарина в космос 12 апреля 1961 года Гагарина была награждена орденом Ленина как жена первого космонавта Земли. С 1960 года работала медсестрой, а затем лаборантом-биохимиком в Центре управления полетами в Звездном городке.