Власти Петербурга предупредили о мошенничестве в связи с коронавирусом

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Власти предупредили жителей Санкт-Петербурга о мошенниках, которые могут использовать ситуацию с коронавирусом в корыстных целях. Сообщение комитета по вопросам правопорядка и безопасности города приводит сайт администрации Санкт-Петербурга.

Как отмечается, злоумышленники могут представиться хозяевам квартир врачами, дезинфекторами или «специальными службами» и, попав в квартиру, украсть что-то или совершить другое преступление.

В случае появления таких людей власти рекомендовали информировать полицию. «Никакие службы не проводят поквартирного обхода граждан в связи с коронавирусом», — указано в сообщении комитета.

В целях борьбы с распространением коронавируса в Санкт-Петербурге введен ряд ограничений. С 18 марта запрещено проведение публичных мероприятий с числом участников более 50 человек, закрыты все музеи, театры, кинотеатры и зоопарки.