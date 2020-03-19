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Российские ученые сделали снимок коронавируса под микроскопом

Фото: Пресс-служба Роспотребнадзора / ТАСС

Российские ученые из Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» сделали первые снимки нового вируса SARS-CoV-2 под микроскопом. Снимки обнародовала пресс-служба Роспотребнадзора.

Как уточнили РБК в пресс-службе, они получены методом негативного контрастирования на просвечивающем электронном микроскопе JEM-1400. Размер частиц составляет 100–120 нм.

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Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний опубликовал первый снимок коронавируса нового типа в конце января. С помощью микроскопа ученым удалось выделить и увидеть его штамм. В начале февраля ученые из Университета Гонконга обнародовали снимки размножения нового коронавируса. Цветные фото вируса в середине февраля получили и ученые из Лаборатории Скалистых гор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, расположенного в американском штате Монтана. Их сделали с помощью сканирующих и просвечивающих электронных микроскопов.

Как сообщала ВОЗ, к 18 марта число заразившихся коронавирусом во всем мире превысило 200 тыс. человек. По данным SCMP, от коронавирусной инфекции умерли более 9 тыс. человек.

Теги: коронавирус, фото, снимок, новости РБК
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