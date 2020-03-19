Российские ученые сделали снимок коронавируса под микроскопом

Российские ученые из Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» сделали первые снимки нового вируса SARS-CoV-2 под микроскопом. Снимки обнародовала пресс-служба Роспотребнадзора.

Как уточнили РБК в пресс-службе, они получены методом негативного контрастирования на просвечивающем электронном микроскопе JEM-1400. Размер частиц составляет 100–120 нм.

Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний опубликовал первый снимок коронавируса нового типа в конце января. С помощью микроскопа ученым удалось выделить и увидеть его штамм. В начале февраля ученые из Университета Гонконга обнародовали снимки размножения нового коронавируса. Цветные фото вируса в середине февраля получили и ученые из Лаборатории Скалистых гор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, расположенного в американском штате Монтана. Их сделали с помощью сканирующих и просвечивающих электронных микроскопов.