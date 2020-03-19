«Коммерсантъ» узнал об остановке работы авиакомпании Cargo Logic Air

Фото: cargologicair.com

Владелец крупнейшего в России грузового авиахолдинга «Волга-Днепр» Алексей Исайкин останавливает работу своей британской авиакомпании Cargo Logic Air (CLA), сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке грузовых авиаперевозок.

В группе «Волга-Днепр» газете сообщили, что Cargo Logic Air ведет переговоры с британскими авиавластями о приостановке сертификата эксплуатанта. Остановку деятельности компании объяснили тем, что из-за резкого падения спроса на рынке CLA столкнулась с серьезными трудностями. На это повлияла как ситуация с распространением коронавируса, так как значительная часть коммерческой деятельности компании была связана с Китаем. В группе «Волга-Днепр» отметили, что рассчитывают восстановить работу авиакомпании после того, как сложится благоприятная рыночная конъюнктура.

Источник «Коммерсанта» в отрасли связал проблемы Cargo Logic Airтакже с выходом Великобритании из Европейского союза. По его словам, ранее самолеты компании благодаря режиму открытого неба в Европе могли летать из любого европейского аэропорта, однако после Brexit авиаперевозчик лишается такой возможности.

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