Минфин США сравнил ситуацию в авиаотрасли с терактами 11 сентября

Заявление главы Минфина о готовности властей помочь авиаперевозчикам вызвало рост их котировок

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В связи с распространением коронавируса авиакомпании США попали в худшую ситуацию, чем та, которая сложилась после терактов 11 сентября 2001 года, заявил глава Минфина США Стивен Мнучин на брифинге в Белом доме.

Трансляцию вел телеканал Fox News.

Мнучин отметил, что на прошлой неделе общался с руководителями крупнейших авиакомпаний страны. «Ситуация такова, что они очень близки к тому, чтобы полностью прекратить полеты», — добавил он.

Как отмечает CNBC, в общей сложности американские авиаперевозчики нуждаются в $50 млрд помощи от государства. Заявление Мнучина о готовности властей поддержать компании в сложившейся ситуации привело к тому, что их акции стали расти. Так, ценные бумаги Alaska Air подорожали на 9%, American Airlines — на 7%, Southwest Airlines — на 4%.

Мнучин объявил о первоочередных мерах поддержки граждан и американского бизнеса в связи с пандемией. Он заверил, что торги на фондовых площадках прекращаться не будут, несмотря на значительное снижение котировок в последние дни. «Американцы должны знать, что мы делаем все для того, чтобы у них был доступ к их финансам», — добавил он.