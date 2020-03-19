В Псковской области принудительно изолировали китайского туриста

Фото: Tomohiro Ohsumi / Getty Images

В Великих Луках гражданина КНР высадили из автомобиля и отправили на госпитализацию из-за угрозы коронавируса. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Сотрудники ГИБДД области остановили машину с китайскими номерами. Предварительный осмотр водителя из КНР не выявил симптомов нового коронавируса, однако его все равно изолируют в детский санаторий «Гороховое озеро» в Островском районе, так как у местных властей есть данные о его посещении «ряда европейских стран» перед приездом в Россию, уточнил губернатор.

Для контактировавших с китайским гражданином также организовали карантин в «Гороховом озере», сообщает «Псковская правда».

В России 19 марта от коронавирусной инфекции в московской больнице умерла женщина 79 лет. У женщины с рядом хронических заболеваний вирус вызвал тяжелую пневмонию.

Всего в России на 19 марта выявили 147 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Правительство допустило 19 марта ужесточение существующих из-за вируса ограничений. В чем будут состоять дополнительные меры по борьбе с инфекцией, пока конкретно не сообщается.