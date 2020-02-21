Спросившей Путина о жизни на 10 тыс. руб. женщине нашли работу

Зинаида Беликова и Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Женщине, пожаловавшейся президенту России Владимиру Путину на низкую пенсию по инвалидности, местные власти нашли работу, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

По данным канала, глава администрации Приморского района Санкт-Петербурга встретился с Беликовой и предложил ей профильную должность в одной из местных клиник — в прошлом женщина прошла курсы соцработника. Теперь она будет развозить медицинские документы на машине с водителем. Телеканал сообщает, что женщина сразу приняла предложение. Данных о размере ее оклада в заметке нет.

Сыну пенсионерки, который служил в зенитно-ракетных войсках, а теперь не может трудоустроиться, предложили вакансию водителя кареты скорой помощи. Кроме того, Цед посетил квартиру, где живет семья. Местная администрация решила за свой счет сделать там ремонт.

Во время церемонии к 20-летию со дня смерти Анатолия Собчака Зинаида Беликова обратилась к Путину с вопросом о том, как прожить на 10 тыс. 800 руб. в месяц. Она отметила, что на установленный государством прожиточный минимум невозможно купить продукты. «Думаю, что очень трудно», — ответил на это Путин.