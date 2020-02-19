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Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин заявил, что у него не самая большая зарплата в стране. Так он ответил на вопрос жительницы Санкт-Петербурга, с которой пообщался после возложения цветов к памятнику первому мэру города Анатолию Собчаку, передает ТАСС.

У президента спросили, как можно прожить на 10 тыс. 800 руб. в месяц. «Думаю, что очень трудно», — сказал Путин, после чего его собеседница предположила, что зарплата главы государства больше этой суммы.

«Есть гораздо более высокие зарплаты. У президента не самая высокая зарплата», — сказал в ответ Путин.

Жительница Петербурга пожаловалась главе государства, что на установленный государством прожиточный минимум невозможно купить продукты, и задалась вопросом, как в такой ситуации справляются матери-одиночки. Путин сказал, что власти проводят целую программу поддержки семей.

Путин в день рождения повысил зарплаты себе и Медведеву
Общество

В прошлом году Путин своим указом повысил себе зарплату на 4,3%. Соответствующий документ был подписан 7 октября, в день рождения главы государства. Согласно расчетам РБК, месячная зарплата главы государства составляет 773,4 тыс. руб.

Теги: Владимир Путин, зарплата
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