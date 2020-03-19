Медик и водитель пострадали при ДТП со машиной скорой помощи в Ангарске

В Иркутской области 19 марта произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи, в результате которого пострадали люди. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Инцидент произошел утром в районе ст. Таежная в Ангарске. 31 летний водитель минивэна Toyota Town Ace выехал на встречную полосу, где врезался в машину скорой помощи.

В результате столкновения пострадали медицинский работник и водитель скорой.

На опубликованных МВД кадрах с места происшествия видно, что у обоих автомобилей серьезно повреждены передние части кузова.