С января на границе с Россией досмотрели более 4,5 млн человек

Сотрудники Роспотребнадзора с января 2020 года досмотрели на границе России более 4,5 млн человек в связи с ситуаций с коронавирусом в мире. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Обследования медиками проходили все, кто прибывал в страну воздушным, автомобильным и железнодорожным транспортом.

В результате этих мер было выявлено более 400 человек с признаками инфекционных заболеваний. В каждом из этих случаев врачи провели весь необходимый комплекс профилактических мероприятий.

Ранее 18 марта глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что правительство начало принимать противоэпидемиологические меры для борьбы с распространением китайского вируса еще до Нового года.