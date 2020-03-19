Звезда «Ла-ла Лэнд» Эмма Стоун перенесла свадьбу из-за коронавируса

Голливудская актриса и обладательница премии «Оскар» Эмма Стоун отложила церемонию своего бракосочетания из-за вспышки коронавируса, сообщает Daily Mail.

Стоун должна была сыграть свадьбу со своим женихом, режиссером телевизионного шоу Saturday Night Live, Дэйвом Маккери в Лос-Анжелесе в минувшую субботу, но перенесла ее из-за пандемии коронавирусной инфекции в США.

О новой дате бракосочетании пока неизвестно. Издание сообщает, что свадьбу по тем же причинам могут перенести также актер Орландо Блум и певица Кэти Перри, которые сейчас ждут ребенка.

Эмма Стоун получила всемирную известность и признания после фильмов «Бердман» и «Ла-ла Лэнд». За роль в последнем она получила «Оскар». Актриса является обладательницей премий «Золотой глобус» и BAFTA. В 2017 году Forbes признал ее самой высокооплачиваемой актрисой в мире с годовым доходом в $26 млн.

Стоун и Маккери встречаются с 2017 года. В конце 2019 года пара заявила о помолвке.