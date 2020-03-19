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Общество ,  
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Столичные власти опровергли слухи о планах таксопарков повысить аренду

Московские таксопарки не собираются поднимать стоимость аренды автомобилей. Об этом говорится в Telegram-канале пресс-службы столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что цена аренды машин для таксистов может увеличиться из-за роста курса доллара и повышения спроса на такси на фоне коронавируса.

«Созвонились с таксопарками и можем смело заявить — это очередной вирусный фейк», — заявили в дептрансе. В сообщении также говорится, что цена аренды останется неизменной или даже немного упадет, чтобы это стало стимулом для водителей такси выходить на работу и поддерживать транспортную инфраструктуру Москвы.

Московских таксистов начали проверять на наличие антисептиков и масок
Общество

В марте дептранс разослал сервисам такси рекомендации по работе в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Власти советуют обеспечить водителей масками, антисептиками и влажными салфетками.

Также в письме департамента говорится о необходимости обработки салона автомобилей перекисью водорода, спиртами, хлорамином Б и другими веществами, проветривании и влажной уборки машин.

18 марта Autonews сообщили, что московских таксистов начали проверять на наличие медицинских масок и антисептиков. Проверки проходят у аэропортов, вокзалов и у крупных пересадочных узлов.

Теги: Москва, такси, аренда
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