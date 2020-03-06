«Коммерсантъ» узнал о требованиях властей к такси из-за коронавируса

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Департамент транспорта Москвы разослал компаниям, которые оказывают услуги такси, письма с рекомендациями по борьбе с коронавируссом. Об этом пишет«Коммерсантъ», которому удалось ознакомиться с текстом документа.

В письме, по информации издания, ведомство рекомендует обеспечить таксистов медицинскими масками, дезинфицирующими салфетками, а также кожными антисептиками для обработки салона. Кроме того, в письме говорится о необходимости обрабатывать салоны такси перекисью водорода, спиртами, хлорамином Б и другими веществами. Также необходимо проветривать автомобили не реже двух раз в сутки и проводить влажную уборку в салоне, утверждается в документе.

Глава координационного совета профсоюза «Таксист» Андрей Попков сообщил изданию, что письма с рекомендациями получили, но «никто их выполнять не будет». По его словам, все машины такси арендуются и проконтролировать выполнение таких мер невозможно. Руководитель парка «Такси Ритм» Юрий Неробеев также подтвердил изданию факт получения письма, отметив, что компания планировала выполнить предписания департамента, однако столкнулась с дефицитом масок и дороговизной рекомендуемых средств обработки машин.

В «Яндекс.Такси» сообщили РБК, что в компании проинформировали партнеров и таксопарки о необходимости дезинфекции машин и соблюдении водителями мер гигиены. В России, Казахстане и Белоруссии уже организовали автоматическую отправку водителям памяток о необходимых мерах, уточнили в компании. В частности, в памятках говорится о необходимости проветривать салон машины, пользоваться дезинфицирующими средствами, избегать массовых мероприятий, а при малейших признаках плохого самочувствия обращаться к врачам. Всем водителям, зарегистрированным в системе, такая памятка приходит в Таксометр, отметили в«Яндекс. Такси». Кроме того, предупреждение получают курьеры сервисов «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Лавка».