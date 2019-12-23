Путин рассказал о ночном звонке Ротенберга

Во время общения со строителями Крымского моста, в вагоне поезда, следующего в Тамань, президент Владимир Путин вспомнил о ночном звонке бизнесмена Ротенберга.

Отрывок этого разговора слышен на трансляции Ruptly из вагона-ресторана, где Путин сел за один стол с рабочими. «…Я помню, помню. Мне ваш основной руководитель с простой русской фамилией Ротенберг позвонил ночью и говорил таким голосом, что я его спрашиваю «Ты что, выпил что ли? Он говорит: «Нет», — рассказал Путин рабочим.