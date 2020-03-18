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Вдову Гагарина похоронят на мемориальном кладбище в Мытищах

Юрий и Валентина Гагарины (Фото: Александр Земляниченко / AP)

Прощание и похороны Валентины Гагариной состоятся 20 марта в 11:00 на Федеральном военном мемориальном кладбище в городском округе Мытищи, сообщили РБК в пресс-службе Центра подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина.

Валентина Гагарина скончалась 17 марта на 85-м году жизни. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования ее дочерям. Он отметил большой вклад Гагариной в сохранении памяти о первом космонавте Земли. Также глава государства указал, что она была душевно щедрым человеком, пользующимся заслуженным уважением близких и коллег.

После смерти мужа 27 марта 1968 года Валентина Гагарина способствовала созданию уникального Музея имени Юрия Гагарина, передав в музей его парадный китель, награды и личные документы. Также Валентина Гагарина написала книгу в память о муже — «108 минут и вся жизнь».
 

Теги: Юрий Гагарин, вдова, умерла, похороны, прощание, Мытищи, новости РБК
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