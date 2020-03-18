Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 марта
USD ЦБ: 77,21 (+3,32) Quote, 12:23
Курс евро на 19 марта
EUR ЦБ: 84,89 (+2,58) Quote, 12:23
Путин прибыл в Крым для вручения наград строителям моста Политика, 17:59 Лавров назвал отношение НАТО к работе с Россией «игрой с нулевой суммой» Политика, 17:57 ФАС сообщила о жалобах на подорожание гречки и сахара Общество, 17:56 Путин подписал закон о покупке правительством у ЦБ акций Сбербанка Финансы, 17:50 Пассажиров поезда в Волгоград взяли на контроль из-за коронавируса Общество, 17:45 РФС решил доиграть прерванный из-за драки матч молодежного первенства Спорт, 17:38 Почему фармпроизводителям и аптекам пора перестать тянуть одеяло на себя Pro, 17:36 Эрнст выразил сожаление из-за отмены «Евровидения-2020» Общество, 17:36 В Петербурге запретили массовые мероприятия с более чем 50 участниками Общество, 17:24 Вице-премьер отреагировала на раскупленную гречку фразой «хватит на всех» Общество, 17:18 Суд отправил в колонию двух участников драки на Хованском кладбище Общество, 16:59 В Минпромторге назвали срок окончания ажиотажа в магазинах Общество, 16:58 Печать двигателя прогресса: как 3D-технологии меняют автопромышленность Pro, 16:52 РФС наказал «Арсенал» за баннер с Терешковой Спорт, 16:52
Политика ,  
0 

Лавров назвал отношение НАТО к работе с Россией «игрой с нулевой суммой»

Сергей Лавров (Фото: МИД России / Global Look Press)

НАТО рассматривает совместную работу с Россией как игру с нулевой суммой. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.

По его словам, Москва строит отношения с НАТО по принципу равной и неделимой безопасности, что не раз подтверждалось в рамках ОБСЕ.

«Конечно же, этой задаче <...> не отвечает ситуация с продвижением военной инфраструктуры НАТО на Восток и попытки Североатлантического альянса рассматривать совместную работу как игру с нулевой суммой», — отметил Лавров.

Игра с нулевой суммой — это вид игры, когда величина выигрыша одной стороны равна величине проигрыша другой стороны, общая сумма которых равна нулю.

Ранее, 12 марта, Польша объявила, что на ее территории появятся шесть-семь новых военных объектов НАТО. Также в апреле и мае этого года Североатлантический альянс планирует провести крупнейшие за четверть века военные учения Defender Europe-2020. Позднее Европейское командование США заявило, что изменяет масштаб и размер учений из-за коронавируса.

Комментируя усиление военного присутствия НАТО в Восточной Европе, официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что альянс собирает у границ России «ударный кулак».

Лавров, в свою очередь, отметил, что запланированные военные учения НАТО вызывают очень большую озабоченность.

Теги: МИД России, Сергей Лавров, НАТО, двусторонние отношения
Материалы по теме
Ветеран СВР сообщил об операции по добыче данных о базе НАТО в Испании
Общество
Эксперты оценили данные об опасениях НАТО приближаться к Крыму из-за РЭБ
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter