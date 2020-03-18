Лавров назвал отношение НАТО к работе с Россией «игрой с нулевой суммой»

Сергей Лавров (Фото: МИД России / Global Look Press)

НАТО рассматривает совместную работу с Россией как игру с нулевой суммой. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.

По его словам, Москва строит отношения с НАТО по принципу равной и неделимой безопасности, что не раз подтверждалось в рамках ОБСЕ.

«Конечно же, этой задаче <...> не отвечает ситуация с продвижением военной инфраструктуры НАТО на Восток и попытки Североатлантического альянса рассматривать совместную работу как игру с нулевой суммой», — отметил Лавров.

Игра с нулевой суммой — это вид игры, когда величина выигрыша одной стороны равна величине проигрыша другой стороны, общая сумма которых равна нулю.

Ранее, 12 марта, Польша объявила, что на ее территории появятся шесть-семь новых военных объектов НАТО. Также в апреле и мае этого года Североатлантический альянс планирует провести крупнейшие за четверть века военные учения Defender Europe-2020. Позднее Европейское командование США заявило, что изменяет масштаб и размер учений из-за коронавируса.