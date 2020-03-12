Польша сообщила об увеличении военного присутствия США
В Польше появится несколько военных объектов НАТО, которые будут рассредоточены по всей ее территории, сообщил в интервью РБК министр иностранных дел страны Яцек Чапутович.
«Это связано с планами НАТО по повышению боеготовности. Будет примерно шесть-семь точек, то есть летчики — в одном месте, командование — в другом, танковые войска — в третьем и так далее», — заявил глава МИДа.
Весной НАТО проведет в Польше учения, связанные «с отработкой защитных маневров», добавил Чапутович.
«Учения, в частности, связаны с ростом военного присутствия России в Калининградской области. Оно повышает угрозу для Североатлантического союза: развернутые в Калининграде ракеты могут достичь территории прибалтийских государств и Польши», — отметил он.
По словам министра, России бояться нечего, поскольку эти учения не представляют для нее опасности.