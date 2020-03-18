Пассажиров поезда в Волгоград взяли на контроль из-за коронавируса

Фото: Андрей Любимов / РБК

Пассажиры и бригада проводников, которые ехали в Волгоград в вагоне поезда с пассажиром с симптомами ОРВИ, находятся на домашнем карантине. Об этом РБК сообщили в пресс-службе губернатора Волгоградской области.

«Пассажиры вагона поезда, из которого был снят пассажир с симптомами ОРВИ, и который был за рубежом, находятся на амбулаторном контроле», — сообщили в пресс-службе. На контроле их держит Роспотребнадзор и комитет по здравоохранению.

В пресс-службе департамента здравоохранения по Воронежской области рассказали РБК, что пассажирка, направлявшаяся в Волгоград, 16 марта сама вышла из поезда в Борисоглебске и обратилась в медпункт.

По данным департамента, она является гражданкой Украины, которая постоянно проживает в Нидерландах вместе с семьей. До отъезда в Россию она контактировала с супругом, который недавно вернулся из Бельгии в Нидерланды. У него были признаки вирусного заболевания.