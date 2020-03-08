Захарова сообщила об изменении графиков дипломатов из-за коронавируса

Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images

Из-за эпидемии коронавируса сотрудники российского МИД России корректируют графики дипломатических контактов. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-24». Трансляция доступна на Youtube.

«Мы сейчас работаем с этой картой международных событий, подстраивая в том числе и график дипломатических контактов российской стороны», — сказала она, отметив, что графики контактов и двусторонних визитов меняются из-за коронавируса по всему миру.

Кроме того, Захарова рассказала, что в некоторых странах сотрудники российских диппредставительств вносят изменения в деятельность посольства с учетом рекомендаций местных правительств.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 105 тыс. человек. Наибольшее количество зараженных — более 80 тыс. — находятся в Китае. За последние сутки заболевание зафиксировали на территории пяти новых стран, а всего его случаи были подтверждены уже в 93 странах.