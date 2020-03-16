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Москва направила Киеву ноту протеста из-за инцидента у посольства России

Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

Министерство иностранных дел России направило ноту протеста в украинское дипведомство из-за «выходки националистов» у российского посольства в Киеве. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИДа Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

Уточняется, что речь идет об акции радикалов, которая прошла 14 марта. В сообщении указывается, что киевские власти допускают провокации у российского посольства, нарушая обязательства по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

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«От украинской стороны потребовали предпринять надлежащие меры, чтобы исключить действия, нарушающие ритмичную работу нашего представительства», — сообщила Захарова. Кроме того, она потребовала привлечь к ответственности всех, причастных к «противоправной акции».

На приуроченной ко Дню добровольца акции 14 марта в Киеве активисты зажигали у здания российского посольства России в Киеве петарды, а также выстрелили по нему из ракетницы, попав по крыше. Кроме того, участники акции порвали российский флаг и повесили его на заборе. 

По информации российского МИД, в акции принимали участие члены украинских батальонов «Азов» и «Правый сектор» (экстремистская организация, запрещена в России).

В российском посольстве сообщили, что в ходе акции никто не пострадал, уточнив, что были приняты «серьезные меры».

Теги: Киев, нота, Москва
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