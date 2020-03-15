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В посольство России в Киеве во время митинга выстрелили из ракетницы

Несмотря на запрет массовых собраний, введенный из-за угрозы распространения коронавируса, в Киеве прошла акция протеста, приуроченная ко Дню добровольца
Фото: "Национальный корпус" / Facebook

Во время митинга, посвященному Дню добровольца, здание посольства России в Киеве забросали петардами и выстрелили по нему из ракетницы, попав по крыше, передает «Страна.ua» и ZIK. Видео опубликовал Telegram-канал PavlovskyNews.

Протестующие вышли на митинг, несмотря на запрет массовых собраний численностью более 200 человек, введенный на фоне распространения нового коронавируса.

Сначала демонстранты, многие из которых пришли в медицинских масках, собрались на Михайловской площади. Затем они через прошли к офису президента, где уже дежурили полицейские.

Вечером демонстранты также собрались у здания Минобороны Украины, после чего шествие двинулось уже к зданию российской дипмиссии. У посольства протестующие зажигали файеры и петарды, а также выстрелили по зданию из ракетницы, попав по крыше.

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У посольства в это время дежурили несколько сотен бойцов Нацгвардии, соорудившие дополнительное ограждение из автомобилей и металлической сетки. По информации ресурсов, демонстранты угрожали штурмом здания, но на такие действия не пошли. После акции протеста ее участники порвали российский флаг и развесили его на заборе.

День добровольца на Украине отмечают 14 марта. Соответствующее постановление Верховная рада приняла 17 января 2017 года. 

Автор: Виктория Полякова
Теги: Киев, митинг, сигнальная ракетница, Украина
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