В Москве объявили желтый уровень опасности из-за ветра

В Москве и Московской области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за порывистого ветра, следует из прогностической карты Гидрометцентра.



В Москве предупреждение об опасности будет действовать двое суток — с 11:00 18 марта до 11:00 20 марта. В области порывистый ветер ожидается с уже с 09:00 18 марта, предупреждение будет действительно в течение двух суток.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что во второй половине марта погода в Москве будет холоднее, чем в начале месяца. По его словам, на неделе с 15 марта среднесуточная температура будет около нуля, а в выходные — 21 и 22 марта — в столицу придет очередное похолодание.

