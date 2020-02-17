ЕС внес восемь человек и две компании в санкционный список по Сирии

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Евросоюз добавил восемь бизнесменов и две организации в санкционный список против властей Сирии и их сторонников. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

В Евросоюзе заявили, что их деятельность принесла пользу режиму сирийского президента Башара Асада, в том числе благодаря проектам, которые были реализованы на землях, изъятых у перемещенных из-за конфликта граждан.

Под ограничения попали семь граждан Сирии и человек с двойным (сирийским и ливанским) гражданством. Помимо этого, санкции ввели в отношении компании Al Qatarji, занимающейся экспортом, импортом, грузоперевозками и поставками нефти и сырья, а также против Damascus Cham Holding.

Теперь список включает 277 человек и 71 организацию. На них наложили запрет на поездки в страны ЕС, а также заморозили их активы.