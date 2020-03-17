Путин посетил центр по мониторингу ситуации с коронавирусом

Михаил Мишустин, Владимир Путин и Сергей Собянин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент России Владимир Путин днем во вторник посетил информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом, который был создан для сбора и проверки информации, связанной с распространением инфекции, а также налаживания связи региональных властей с населением, сообщает агентство ТАСС.

В информационном центре глава государства намерен в том числе пообщаться с работающими там волонтерами.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщал о том, что в информационном центре будет, в частности, проводиться мониторинг социальных, экономических показателей, показателей промышленности, доступности потребительских и медицинских товаров, в том числе и средств индивидуальной защиты. Также в России создали специальный портал стопкоронавирус.рф.

14 марта в России был создан координационный совет по борьбе с коронавирусом, его возглавил председатель правительства Михаил Мишустин. В минувшее воскресенье в России также появилась профильная группа в Госсовете по борьбе с коронавирусом, которую возглавил мэр Москвы Сергей Собянин.