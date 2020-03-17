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Пандемия коронавируса ,  
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Эксперты оценили уязвимость нового коронавируса по отношению к теплу

Фото: Andrew Theodorakis / Getty Images

Существует вероятность, что коронавирус ослабнет летом из-за его уязвимости по отношению к теплу и ультрафиолетовым лучам, однако пока у ученых слишком мало данных, чтобы однозначно утверждать это, рассказал РБК ведущий научный сотрудник института экспериментальной и клинической медицины Сибирского отделения Российской академии наук Александр Чепурнов.

«Не исключаю [такой вероятности], но и не убежден [в том, что это так]. Не совсем понятно пока. Мы знаем, что летом притихают гриппозные инфекции и ОРЗ, поэтому шансы есть. Но поскольку не все понятно по поводу устойчивости этого вируса в воздухе и при сохранении на поверхностях, тут не все очевидно», — заявил он.

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Врач-эксперт Тимур Пестерев также считает, что коронавирус, как и другие респираторные заболевания, может быть уязвим по отношению к сезонному потеплению.

«Если принимать во внимание, что коронавирус вызывает острое респираторное заболевание, я, как и многие эксперты, предполагаю, что оно имеет сезонность.У всех ОРВИ это сезон «весна-осень», и я думаю, что летом вирус может ослабнуть», — заявил он.

Говорить о том, что иммунитет человека не вырабатывает устойчивости к коронавирусу, а зараженный может переболеть дважды, пока рано, считает Александр Чепурнов.

«Пока я не вижу серьезных аргументов в пользу этой идеи. Те цифры повторного заражения, которые приводят китайцы, — это примерно 0,5% — вполне вписываются в процент иммунодефицитного населения, у которых не формируется полноценный иммунный ответ», — заявил он. Чепурнов отметил, что китайские врачи успешно использовали переливание сыворотки или плазмы переболевших, которая несет нейтрализующие вирус антитела.Также эксперт высказал предположение, что речь может идти не о повторном заражении, а о рецидиве самой болезни.

«Не факт, что эти люди повторно заболевают коронавирусом, а не переживают так называемую «вторую волну» инфекции, когда она казалось бы ушла, но осталась в небольшом количестве в организме, и что-то ее вновь провоцирует. Пока я не вижу публикаций, которые бы связывали эти два понятия», — добавил ученый.

Тимур Пестерев считает, что коронавирус относится к той группе острых респираторных заболеваний, которые не вызывают устойчивого иммунитета у тех, кто их перенес.

«Есть понятие стерильный и нестерильный иммунитет, есть заболевания, как корь например, которые на всю жизнь или на очень длительный срок дают иммунитет. И есть, например, ОРВИ, которые такого иммунитета не оставляют. Коронавирус относится ко второй категории, на это влияет и строение вируса, и особенности иммунной системы человека», — заметил он.

17 марта Роспотребнадзор обязал губернаторов ограничить массовые мероприятия о всей стране. Согласно постановлению, власти регионов должны проконтролировать, как юрлица обеспечивают дезинфекцию помещений, а всех граждан, вернувшихся из-за границы и имеющих симптомы ОРВИ необходимо проверить на коронавирус. Всего по данным на 16 марта в России зарегистрировано 93 случая COVID-19.

Теги: коронавирус, потепление, иммунитет, новости РБК
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