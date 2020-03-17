Эксперты оценили уязвимость нового коронавируса по отношению к теплу

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Существует вероятность, что коронавирус ослабнет летом из-за его уязвимости по отношению к теплу и ультрафиолетовым лучам, однако пока у ученых слишком мало данных, чтобы однозначно утверждать это, рассказал РБК ведущий научный сотрудник института экспериментальной и клинической медицины Сибирского отделения Российской академии наук Александр Чепурнов.

«Не исключаю [такой вероятности], но и не убежден [в том, что это так]. Не совсем понятно пока. Мы знаем, что летом притихают гриппозные инфекции и ОРЗ, поэтому шансы есть. Но поскольку не все понятно по поводу устойчивости этого вируса в воздухе и при сохранении на поверхностях, тут не все очевидно», — заявил он.

Врач-эксперт Тимур Пестерев также считает, что коронавирус, как и другие респираторные заболевания, может быть уязвим по отношению к сезонному потеплению.

«Если принимать во внимание, что коронавирус вызывает острое респираторное заболевание, я, как и многие эксперты, предполагаю, что оно имеет сезонность.У всех ОРВИ это сезон «весна-осень», и я думаю, что летом вирус может ослабнуть», — заявил он.