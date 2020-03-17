Кремль предложил дождаться решения Путина о голосовании по Конституции

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Необходимо дождаться решения президента, который определит дату голосования по поправкам в Конституцию. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Вы знаете, что много пересудов было на эту тему. Предлагаю дождаться, когда дата голосования будет определена соответствующим актом президента», — заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос. По его словам, нет четких сроков, когда президент должен вынести решение.

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