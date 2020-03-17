АвтоВАЗ сообщил о заражении сотрудника коронавирусом

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Сотрудник АвтоВАЗа в Самарской области заразился коронавирусом, сообщили РБК в пресс-службе компании. По данным компании, заболевший сотрудник был инфицирован близким человеком, недавно вернувшимся из поездки в Испанию.

«Администрация АвтоВАЗа совместно со специалистами Роспотребнадзора и медиками тщательно проанализировали все контакты заболевшего, в результате чего были выявлены сотрудники, которые работали вместе с ним», — сообщили в компании. По словам представителя АвтоВАЗа, контактировавших с заболевшим работников отправили на изоляцию в медучреждение, однако тесты показали, что коронавируса у них нет.

Все рабочие места бригады, где работает заразившийся, места отдыха и общего пользования, гардеробы, туалеты, душевые и входные группы были тщательно дезинфицированы. Также уборка и дезинфекция проводятся во всех производственных и офисных помещениях компании, сообщили в АвтоВАЗе.

На сегодняшний день в России зафиксировано 93 случая заражения коронавирусом. С 18 марта по 1 мая будет ограничен въезд в страну иностранцев и лиц без гражданства, кроме дипломатов, водителей грузовых автомобилей, экипажей воздушных, морских и речных судов, поездных и локомотивных бригад, а также для людей, следующих на похороны, и транзитных пассажиров.