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Пандемия коронавируса ,  
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АвтоВАЗ сообщил о заражении сотрудника коронавирусом

Фото: Emanuele Cremaschi / Getty Images

Сотрудник АвтоВАЗа в Самарской области заразился коронавирусом, сообщили РБК в пресс-службе компании. По данным компании, заболевший сотрудник был инфицирован близким человеком, недавно вернувшимся из поездки в Испанию.

«Администрация АвтоВАЗа совместно со специалистами Роспотребнадзора и медиками тщательно проанализировали все контакты заболевшего, в результате чего были выявлены сотрудники, которые работали вместе с ним», — сообщили в компании. По словам представителя АвтоВАЗа, контактировавших с заболевшим работников отправили на изоляцию в медучреждение, однако тесты показали, что коронавируса у них нет.

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Все рабочие места бригады, где работает заразившийся, места отдыха и общего пользования, гардеробы, туалеты, душевые и входные группы были тщательно дезинфицированы. Также уборка и дезинфекция проводятся во всех производственных и офисных помещениях компании, сообщили в АвтоВАЗе.

На сегодняшний день в России зафиксировано 93 случая заражения коронавирусом. С 18 марта по 1 мая будет ограничен въезд в страну иностранцев и лиц без гражданства, кроме дипломатов, водителей грузовых автомобилей, экипажей воздушных, морских и речных судов, поездных и локомотивных бригад, а также для людей, следующих на похороны, и транзитных пассажиров.

Многие школы и вузы перешли на дистанционное обучение. В Москве и Подмосковье до 10 апреля запрещено проведение любых досуговых мероприятий с числом участников более 50 человек.

Теги: АвтоВАЗ, коронавирус, Самарская область
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