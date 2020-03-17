ЦБ смягчил требования к банкам на фоне вспышки коронавируса

Из-за ситуации с распространением коронавируса Центробанк смягчил требования к банкам, чтобы дать дополнительные возможности по кредитованию отрасли производства лекарств и медицинского оборудования. Об этом говорится в документе «О мерах по обеспечению устойчивости экономического развития», опубликованном на сайте ЦБ.

В документе сказано, что правительство и Центральный банк России принимают оперативные меры против экономического влияния коронавируса и волатильности на глобальных финансовых и сырьевых рынках. Поэтому регулятор вводит пакет мер поддержки, чтобы минимизировать последствия этих факторов для населения и экономики. Первоочередными в этом пакете являются задачи в сфере здравоохранения, указывает ЦБ.

Ранее кабмин объявил о мерах, которые власти принимают для борьбы с последствиями распространения коронавируса. В том числе планируется сформировать антикризисный фонд в размере 300 млрд руб., ввести отсрочку по взысканию налогов для туристической и авиационной отраслей, отменить ограничения на въезд грузовиков торговых сетей в города, а также разрешить заказывать через интернет безрецептурные лекарства.