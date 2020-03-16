В кабмине оценили слова Лукашенко о «полыхающей от коронавируса» России

Высказывание президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Россия «вся полыхает от коронавируса» не соответствует действительности. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении пресс-службы правительства России.

Кроме того, в пресс-службе отметили, что комментарии белорусских властей по коронавирусу вызывают недоумение, поскольку «в пропорциональном соотношении к численности населения» ситуация с заболеванием в Белоруссии серьезнее, чем в России.

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