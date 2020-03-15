Посольство в Киеве отреагировало на обстрел из ракетницы во время митинга

В результате нападения на посольство России в Киеве никто не пострадал, сообщили РБК в дипведомстве.

«Были приняты серьезные меры безопасности», — отметили в посольстве.

Накануне во время митинга, посвященного Дню добровольца, здание посольства России в Киеве забросали петардами и выстрелили по нему из ракетницы, попав по крыше, Протестующие вышли на митинг, несмотря на запрет массовых собраний численностью более 200 человек, введенный на фоне распространения коронавируса COVID-19.

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