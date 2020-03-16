Россия организует эвакуацию своих граждан из Узбекистана
Посольство России в Узбекистане прорабатывает эвакуацию россиян из страны из-за коронавируса. Об этом сообщил консульский отдел посольства на своей странице в Facebook.
«Прорабатывается организация спецбортов для вывоза из Узбекистана граждан России», — говорится в сообщении. В настоящее время дипломаты составляют списки граждан, желающих покинуть страну.
Ранее стало известно, что «Уральские авиалинии» приостановят выполнение рейсов в Узбекистан и ряд других стран из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в мире.
С16 марта Узбекистан временно закроет авиа- и автодорожное сообщение с другими странами в связи с распространением COVID-19.