Россия организует эвакуацию своих граждан из Узбекистана

Бухара, Узбекистан (Фото: Katja Kreder / imagebroker.com / Global Look Press)

Посольство России в Узбекистане прорабатывает эвакуацию россиян из страны из-за коронавируса. Об этом сообщил консульский отдел посольства на своей странице в Facebook.

«Прорабатывается организация спецбортов для вывоза из Узбекистана граждан России», — говорится в сообщении. В настоящее время дипломаты составляют списки граждан, желающих покинуть страну.

Ранее стало известно, что «Уральские авиалинии» приостановят выполнение рейсов в Узбекистан и ряд других стран из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в мире.

С16 марта Узбекистан временно закроет авиа- и автодорожное сообщение с другими странами в связи с распространением COVID-19.