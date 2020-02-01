Столицей «Тотального диктанта-2020» выбрали Санкт-Петербург

Главной площадкой «Тотального диктанта-2020» стал Санкт-Петербург, говорится в сообщении акции в Facebook.

Члены жюри выбирали из пяти городов, попавших в финал по результатам всероссийского голосования, — это Казань, Вологда, Тамбов, Санкт-Петербург и Нукус (Узбекистан).

Тотальный диктант проводится ежегодно с 2004 года. В прошлом году его столицей стал Таллин, а автором текстов был писатель Павел Басинский.

По словам члена экспертного совета акции, чаще всего в 2019 году участники ошибались в словах «обаяние» и «земля». Первое они путали с «обонянием», а второе писали с большой буквы, хотя оно не упоминалось как астрономический термин. Помимо этого, некоторые участники назвали «корабельный дуб» «карамельным», а словосочетание «Василисин муж» написали с маленькой буквы.