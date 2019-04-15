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Costco $270 (+11,72%) прогноз UBS к 08.03.20 Купить
Campbell Soup $33 (-16,69%) прогноз UBS к 16.11.19 Купить
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Организаторы «Тотального диктанта» назвали самые распространенные ошибки

Участники «Тотального диктанта» в 2019 году чаще всего допускали ошибки в словах «обаяние» и «земля», а также в сочетаниях слов «Василисин муж» и «корабельный дуб». Об этом сообщил член экспертного совета «Тотального диктанта» Владимир Пахомов, передает ТАСС.

Как рассказал Пахомов, при написании слова «обаяние» участники путали его со словом «обоняние», хотя они пишутся по-разному. Из-за этой ошибки некоторые даже не смогли получить «пятерку», отметил он. Также участники писали слово «земля» с большой буквы, хотя оно упоминалось не как астрономический термин.

Кроме того, многие не знали, что сочетание «Василисин муж» должно быть написано с большой буквы, а «корабельный дуб» некоторые участники диктанта называли «карамельным».

Среди смешных ошибок, которые перечислил Пахомов: Васька Пепел (герой пьесы Максима Горького «На дне») вместо «леща» поймал «клеща», «тропическая» развязка пьесы вместо «трагической», трагедия Александра Пушкина «Моцарт и Савелий» вместо «Моцарт и Сальери», а также герой «Мертвых душ» Николая Гоголя «Клюшкин» вместо «Плюшкина». При этом Пахомов подчеркнул, что«расхожее мнение о незнании большинством правила написания окончаний-ться/-тся не подтвердилось.​

«Тотальный диктант» проводится ежегодно с 2004 года, в 2019 году столицей диктанта стал Таллин, на проведение мероприятия был выделен президентский грант в размере 9,8 млн руб.

Автором «Тотального диктанта — 2019» стал писатель Павел Басинский, который подготовил три фрагмента текста на основе «Моцарта и Сальери», «Мертвых душ» и «На дне». Четвертый текст был посвящен Льву Толстому.​

Теги: «Тотальный диктант», ошибки
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