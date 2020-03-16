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Алекперов купил акции ЛУКОЙЛа на 950 млн руб.

Лукойл LKOH ₽4 325 -2,02% Купить
Вагит Алекперов (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Глава и совладелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов увеличил свою долю в капитале компании, приобретя на внебиржевом рынке 200 тыс. ее акций общей стоимостью 949,96 млн руб. Об этом говорится в сообщении ЛУКОЙЛа, размещенном на портале раскрытия информации.

Согласно ему, бумаги были приобретены 11 марта, доля акций ЛУКОЙЛа, принадлежащих непосредственно Алекперову, увеличилась на 0,029% — с 3,081 до 3,11%. В общей сложности глава ЛУКОЙЛа контролирует около 27% компании.

В октябре 2019 года Алекперов говорил, что у него нет намерений продавать свой пакет акций ЛУКОЙЛа.

С начала 2020 года стоимость акций ЛУКОЙЛа упала почти на треть. 16 марта бумаги торгуются в диапазоне 4,1–4,5 тыс. руб.

Bloomberg оценил потери бизнесменов из России за один день в $15,5 млрд
Финансы

По данным Bloomberg Billionaires Index, состояние Алекперова с начала 2020 года сократилось на $7,5 млрд.

Теги: Вагит Алекперов, ЛУКОЙЛ
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