Алекперов купил акции ЛУКОЙЛа на 950 млн руб.

Вагит Алекперов (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Глава и совладелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов увеличил свою долю в капитале компании, приобретя на внебиржевом рынке 200 тыс. ее акций общей стоимостью 949,96 млн руб. Об этом говорится в сообщении ЛУКОЙЛа, размещенном на портале раскрытия информации.

Согласно ему, бумаги были приобретены 11 марта, доля акций ЛУКОЙЛа, принадлежащих непосредственно Алекперову, увеличилась на 0,029% — с 3,081 до 3,11%. В общей сложности глава ЛУКОЙЛа контролирует около 27% компании.

В октябре 2019 года Алекперов говорил, что у него нет намерений продавать свой пакет акций ЛУКОЙЛа.

С начала 2020 года стоимость акций ЛУКОЙЛа упала почти на треть. 16 марта бумаги торгуются в диапазоне 4,1–4,5 тыс. руб.