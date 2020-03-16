Кудрин назвал сигналом для экономики снижение ключевой ставки ФРС США

Снижение ключевой ставки Федеральной резервной системой США не только мера поддержки для американской экономики, но и сигнал для экономики мира, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

ФРС таким образом действует «на опережение», считает Кудрин. «Задача предотвратить мировую рецессию», — пояснил он.

В ночь на 16 марта Федеральная резервная система, которая выполняет в США функции Центробанка, на внеплановом заседании второй раз за месяц снизила целевой диапазон ставки по федеральным фондам сразу на 1 п.п. — до 0-0,25%.

Материал дополняется

.