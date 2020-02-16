В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6, сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Землетрясение зафиксировали в субботу в 23:00 по времени UTC (02:00 воскресенья мск).

По данным центра, очаг залегал на глубине 30 км. Он располагался в море Серам в 272 км от индонезийского города Соронг, который находится в провинции Западное Папуа.

В начале января в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,2. Его зафиксировали в 278 км от города Медан в провинции Северная Суматра и в 6 км от города Синабанг, который находится на восточном побережье острова Симелуэ.