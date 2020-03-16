На Багамах выявили первого заразившегося коронавирусом

На Багамских островах подтвержден первый случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает местная газета The Nassau Guardian со ссылкой на и.о. главы министерства здравоохранения страны Джеффа Ллойда.

По его словам, заболевание выявили у 61-летней женщины с острова Нью-Провиденс. Она поступила в больницу с проблемами дыхательных путей. После положительного результата теста на коронавирус она была изолирована в Госпитале принцессы Маргарет в городе Нассау.

Ллойд отметил, что пациентка не путешествовала за пределы Багамских островов в последнее время. Сейчас министерство здравоохранения устанавливает, с кем контактировала женщина, чтобы установить источник распространения заболевания.

Все контакты заболевшей будут впоследствии изолированы. Главный санитарный врач Багамских островов Перл Макмиллан призвала население избегать массовых мероприятий и принимать профилактические меры.