В Узбекистане выявили первый случай заражения коронавирусом

Фото: Robert Michael / dpa / Global Look Press

Первый случай заражения коронавирусной инфекцией подтвердили в Узбекистане. Об этом сообщает агентство санитарно-эпидемиологического благополучия Министерства здравоохранения республики.

Уточняется, что заразившийся вернулся в Узбекистан из Франции. В министерстве отметили, что в данный момент принимаются все необходимые меры, чтобы предотвратить дальнейшее распространение в стране нового вируса.

Ранее 15 марта стало известно, о первом зафиксированном случае заболевания коронавирусной инфекцией в Демократической Республике Конго. Зараженный — 50-летний мужчина, который прибыл из Парижа 1 марта.

Как сообщал оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения заболевания, по состоянию на 14 марта в России было подтверждено 59 случаев заболевания.