Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Конго

Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 зафиксировали в Демократической Республике Конго. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление правительства страны.

Отмечается, что заболевание выявили у 50-летнего мужчины, прибывшего из Парижа 1 марта. Состояние пациента оценивается как стабильное. Супруга и дочь мужчины были от него изолированы.

Таким образом, Конго стала третьей страной на африканском континенте, где был выявлен коронавирус. Накануне это заболевание впервые выявили в Центральной Африканской Республике (ЦАР). Носителем инфекции оказался 74-летний мужчина, прибывший в страну 8 марта из Милана. В феврале коронавирус впервые выявили в Египте у иностранного гражданина.

Впервые вспышку вируса выявили в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Затем случаи заражения подтвердились в России, Польше, Германии, Италии, Франции, Швеции, Финляндии, Бельгии, Испании, Канаде, США, Японии, Южной Корее, Тайване, Сингапуре, Малайзии, Австралия и ряде других стран.