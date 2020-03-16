Роскачество описало маркетинговые уловки производителей

Сгущенка

В январе 2019 года в России были введены правила маркировки молокосодержащих продуктов с заменителями молочного жира. Теперь продавцы обязаны делать пометки на ценниках «БЗМЖ» (без заменителей молочного жира). Это должно было избавить покупателей от путаницы на молочных прилавках, отмечает Роскачество.

Тем не менее, под видом молочной продукции без заменителей молочного жира нередко продаются масложировые продукты или продукты с иными немолочными названиями: спреды, маргарин, топленые смеси, десерты, суфле, пасты, предупреждает организация.

Так, на прилавках можно встретить продукт с заменителем молочного жира, продающийся под наименованием «Сгущенка». При этом сгущенным молоком он не является, говорится в сообщении.

Аналогичная ситуация с «Варенкой», которая не подходит под определение вареного сгущенного молока. По ГОСТу ни в сгущенном, ни в вареном сгущенном молоке заменителей молочного жира быть не должно.

Эксперты напомнили, что бренд-мимикрия (маскировка одного продукта под другой при помощи цветовой гаммы, формы и графических элементов) часто применяется производителями, но не считается нарушением.

Колбаса

Недобросовестные производители, согласно исследованиям Роскачества, часто любят выдавать свою продукцию за колбасу, хотя она ею не является.

По словам начальника отдела по взаимодействию с организациями и гражданами Роскачества Виктора Ковалева, еще не вступило в силу требование, запрещающее производителям использовать названия колбас из ГОСТа или ГОСТа Р для изделий, изготовленных по собственным техническим условиям.

Поэтому сейчас «Докторской» может называться продукт, в котором использовано мясо птицы. Чтобы выявить настоящую колбасу этой марки, следует взглянуть на состав: в нем не должно быть мяса птицы, растительных белков, клетчатки и крахмала. На упаковке также нужно искать указание на ГОСТ 33673-2015.

Состав правильной «Брауншвейгской», как и других сырокопченых колбас, должен включать в себя только говядину, шпик, свинину, соль, нитрит натрия Е250, сахар и пряности, отметили в организации.

В январе Роскачество уже называло признаки качественной тушеной говядины. Тогда было заявлено, что в консервах не должно быть более 17% жира, а общая доля мяса и жира не должна быть менее 56%.