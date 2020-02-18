Роскачество нашло в тушеной говядине ДНК лошади

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Ни одна из 23 марок тушеной говядины высшего сорта не соответствует опережающему стандарту Российской системы качества, а в одной из них найдены ДНК лошади. Об этом говорится в исследовании Роскачества.

В ведомстве отметили, что стандарт не является обязательным, но используется для присвоения российского Знака качества.

В шести представленных на исследовании образцах были обнаружены ДНК свиньи, в трех — ДНК курицы. Эксперты объяснили, что следы посторонних ДНК могли обнаружится в тушеном мясе из-за того, что в производственных цехах на одном и том же оборудовании может изготавливаться разная продукция. К тому же законодательство не запрещает использовать в тушеной говядине свиной жир.

Четыре из 23 торговых марок были произведены в Белоруссии, остальные в России. Ценовой разброс составил от 82,9 до 306,09 руб. за банку. Все консервированное мясо проверялось по 136 показателям качества и безопасности.

В Роскачестве отметили, что в тушеной говядине не обнаружено тяжелых металлов и пестицидов. Все микробиологические показатели были в норме, а в большинстве из продуктов не выявлено антибиотиков. Их следы нашли только у пяти торговых марок.