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Роскачество нашло в тушеной говядине ДНК лошади

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Ни одна из 23 марок тушеной говядины высшего сорта не соответствует опережающему стандарту Российской системы качества, а в одной из них найдены ДНК лошади. Об этом говорится в исследовании Роскачества.

В ведомстве отметили, что стандарт не является обязательным, но используется для присвоения российского Знака качества.

В шести представленных на исследовании образцах были обнаружены ДНК свиньи, в трех — ДНК курицы. Эксперты объяснили, что следы посторонних ДНК могли обнаружится в тушеном мясе из-за того, что в производственных цехах на одном и том же оборудовании может изготавливаться разная продукция. К тому же законодательство не запрещает использовать в тушеной говядине свиной жир.

Четыре из 23 торговых марок были произведены в Белоруссии, остальные в России. Ценовой разброс составил от 82,9 до 306,09 руб. за банку. Все консервированное мясо проверялось по 136 показателям качества и безопасности.

В Роскачестве отметили, что в тушеной говядине не обнаружено тяжелых металлов и пестицидов. Все микробиологические показатели были в норме, а в большинстве из продуктов не выявлено антибиотиков. Их следы нашли только у пяти торговых марок.

Эксперты развеяли несколько мифов. В частности, не подтвердилось, что производители кладут в тушеную говядину один жир. Не найдено и превышение соли в продуктах — во всех банках ее было не более 1,5%. Следов соевых заменителей мяса тоже не было обнаружено.

В итоге в тройку лидеров вошла тушеная говядина стоимостью от 180 до 250 руб. за банку. Таким образом самые дорогие и самые дешевые консервы не попали в топ.

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Также в Роскачестве посоветовали потребителям не путать тушеную говядину с тушенкой. По словам специалистов, это разные продукты. Существует тушеное мясо высшего сорта, тушеное мясо первого сорта и просто тушенка. Качество последней — самое низкое.

Ранее в феврале Роскачество дало оценку растительным аналогам молока. Эксперты пришли к выводу, что напитки из орехов, кокоса и сои не могут полностью заменить коровье молоко, так как не содержат животного белка.

Соевое молоко может стать альтернативой для людей с непереносимостью лактозы или белка. Переходить на растительные заменители следует только после обсуждения с врачом.

Теги: Роскачество, консервы, говядина
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