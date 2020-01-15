Роскачество назвало признаки качественной тушенки

В составе качественной тушенки должно быть не более 17% жира, а на банке должны отсутствовать выпуклости. Об этом говорится в сообщении Роскачества, которое есть в распоряжении РБК.

В Роскачестве обращают внимание, что согласно ГОСТу, запах и вкус тушенки должны соответствовать тушеному мясу с пряностями, а само мясо в консервах должно быть сочным и непереваренным. Общее количество мяса и жира в консервах высшего сорта должно быть не менее 58%, а первого сорта — не менее 56%.

На вид качественная тушенка в разогретом состоянии должна представлять собой кусочки мяса массой не менее 30 г, без соединительной ткани, крупных кровеносных сосудов и лимфатических узлов. Цвет бульона должен иметь цвет от желтоватого до светло-коричневого.

На банке не допускаются подтеки из-за потери герметичности или ржавчина по шву. На донышке не должно быть выпуклостей, исчезающих при нажатии, — они возникают из-за изготовления банок из тонкой жести или их переполнении.