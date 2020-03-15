Трамп извинился за очереди в аэропортах из-за проверок на коронавирус

Международный аэропорт Сиэтл/Такома, штат Вашингтон, США (Фото: John Moore / Getty Images)

Президент Дональд Трамп попросил всех прибывающих в аэропорты США с пониманием отнестись к возникающим из-за мер по борьбе с коронавирусом очередям. Об этом он написал на странице в Twitter.

«Прошу прощения за перебои и задержки», — говорится в сообщении. Он отметил, что власти проводят «очень точные» медицинские обследования и стараются делать это как можно быстрее. По словам Трампа, в ситуации угрозы коронавируса безопасность стоит на первом месте.

Rueters уточняет, что в дополнение к обычным иммиграционным и таможенным проверкам из-за коронавируса в американских аэропортах начали медицинские осмотры. CNN сообщает, что многочасовые очереди образовались в аэропортах Чикаго, Нью-Йорка и Далласа.

С 13 марта Трамп запретил въезд в США для иностранных граждан из европейских стран. Для граждан страны въезд разрешили только после прохождения теста на коронавирус. Накануне,14 марта, въезд также ограничили для иностранных граждан, прибывающих из Великобритании и Ирландии.