В Подмосковье коронавирус выявили у гражданина Венесуэлы

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Московской области зафиксировали новый случай коронавируса. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев на странице в соцсети Instagram.

По последним данным, в Подмосковье выявили восемь случаев заражения коронавирусом, написал он. «В их числе один новый случай, зафиксированный сегодня. Это гражданин Венесуэлы, прилетевший из Мадрида», — уточнил губернатор.

В России зафиксировали 63 случая коронавируса. За последние сутки положительный результат на заболевание получили еще четыре пациента: три в Московской области и еще один в Тюменской.

С 13 марта в Московской области ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса. В регионе запретили массовые мероприятия с числом участников более 5 тыс., а в школах и детских садах ввели режим свободного посещения.