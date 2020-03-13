Роспотребнадзор посоветовал дезинфицировать гаджеты из-за коронавируса

Мобильные телефоны следует обрабатывать после каждого посещения публичных мест и общественного транспорта, а также вечером после окончания рабочего дня, посоветовали в Роспотребнадзоре. Рекомендации опубликованы на сайте ведомства.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, нужно регулярно обрабатывать телефон антисептическими средствами, особенно там, где корпус гаджета соприкасается с лицом. Если на устройстве есть чехол, то его лучше снимать и обрабатывать отдельно.

Для борьбы с вирусами гриппа и ОРВИ, а также коронавирусами лучше всего дезинфицировать гаджеты с помощью салфеток и гелей на основе спирта. Популярный антисептик хлоргексидин больше предназначен для защиты от бактерий, но в крайнем случае можно использовать и его.

Также в Роспотребнадзоре посоветовали соблюдать гигиену рук и мыть их по 20 секунд после посещения общественных мест и туалета, а затем насухо вытирать одноразовым бумажным полотенцем. Если нет возможности вымыть руки, можно использовать антисептические салфетки или жидкие средства, например, гели и спреи.