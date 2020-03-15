Представитель Яценюка опровергла сообщения о его заражении вирусом

Арсений Яценюк (Фото: Danil Shamkin / Zuma / Global Look Press)

Посещение бывшим премьер-министром Украины Арсением Яценюком больницы не связано с вирусным заболеванием. Об этом сообщила его пресс-секретарь Ольга Лаппо, передает УНИАН.

«Просьба не распространять панику и домыслы», — сообщила она. Лаппо указала, что Яценюк действительно посещал больницу, но визит был связан с плановой процедурой, которая «не имеет ничего общего с диагностикой вирусного заболевания».

Ранее о том, что Яценюк в медицинской маске приехал в частную клинику написал «Обозреватель». Издание указывало, что политик прибыл в больницу на машине с водителем и в сопровождении охранника, которые также были в масках.

С 16 марта Украина закроет границу для въезда иностранцев из-за коронавируса. Меру ввели на две недели. По словам президента страны Владимира Зеленского, иностранные граждане не смогут въехать в страну ни на автомобиле, ни на поезде, ни на самолете.