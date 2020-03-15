Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 марта
USD ЦБ: 73,19 (-0,84) Quote, 13 мар, 12:25
Курс евро на 14 марта
EUR ЦБ: 81,86 (-1,8) Quote, 13 мар, 12:25
Футболист Тарасов назвал оскорбляющих Терешкову «недалекими лицемерами» Спорт, 13:15 Город в Красноярском крае остался без отопления из-за аварии Общество, 13:09 Google рекомендовал сотрудникам перейти на удаленную работу из-за вируса Технологии и медиа, 13:04 Преступники с ножами и мачете ограбили дом футболиста «Тоттенхэма» Спорт, 13:03 Минобороны сообщило о провокациях боевиков во время патруля в Идлибе Политика, 12:57 В Казахстане из-за коронавируса ввели чрезвычайное положение Политика, 12:47 В Москве за сутки выпало около 30% месячной нормы осадков Общество, 12:43 Власти сообщили о первых случаях заражения коронавирусом внутри России Общество, 12:41 Пасхальные службы в Ватикане пройдут без присутствия верующих Общество, 12:29 Посольство в Киеве отреагировало на обстрел из ракетницы во время митинга Политика, 12:20 Австрия отменит авиасообщение с Россией из-за коронавируса Политика, 12:03 РЖД отменили поезда в Латвию, Молдавию и на Украину из-за коронавируса Общество, 11:41 Глава UFC призвал фанатов не волноваться о бое Нурмагомедова и Фергюсона Спорт, 11:40 Власти Москвы не станут ограничивать работу транспорта из-за коронавируса Общество, 11:32
Общество ,  
0 

В Москве за сутки выпало около 30% месячной нормы осадков

Фото: АГН «Москва»

В Москве за последние сутки выпало 10 мм осадков, что составляет около 30% от месячной нормы. Об этом РБК сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«За минувшие сутки в столице выпало 10 мм осадков, что составляет 30% месячной нормы. В Москве сегодня облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь», — отметил Тишковец. Температура в столице днем 15 марта составит от минус 1 градуса до минус 3 градусов, ветер северный, порывистый.

14 марта в Москве был объявлен желтый уровень опасности из-за порывистого ветра и метели. Желтый уровень обозначает потенциально опасную погоду. Предупреждение о порывистом ветре будет действовать до 7:00 16 марта.

По словам синоптиков Гидрометцентра, очередное похолодание придет в столичный регион в конце следующей недели. По мнению научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, до конца марта погода в Москве будет холоднее, чем в первой половине месяца.

Теги: погода, осадки, новости РБК, Москва
Материалы по теме
Синоптики сообщили о сроках очередного похолодания в Москве
Общество
Синоптики предупредили о метели и похолодании в Москве
Общество
Синоптики допустили снег в Москве в выходные
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter