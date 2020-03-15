В Москве за сутки выпало около 30% месячной нормы осадков

Фото: АГН «Москва»

В Москве за последние сутки выпало 10 мм осадков, что составляет около 30% от месячной нормы. Об этом РБК сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«За минувшие сутки в столице выпало 10 мм осадков, что составляет 30% месячной нормы. В Москве сегодня облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь», — отметил Тишковец. Температура в столице днем 15 марта составит от минус 1 градуса до минус 3 градусов, ветер северный, порывистый.

14 марта в Москве был объявлен желтый уровень опасности из-за порывистого ветра и метели. Желтый уровень обозначает потенциально опасную погоду. Предупреждение о порывистом ветре будет действовать до 7:00 16 марта.

По словам синоптиков Гидрометцентра, очередное похолодание придет в столичный регион в конце следующей недели. По мнению научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, до конца марта погода в Москве будет холоднее, чем в первой половине месяца.