Психолог объяснил низкий уровень страха у россиян перед коронавирусом

Граждане России испытывают меньше страха перед коронавирусом, чем граждане других стран, так как у них есть опыт серьезных жизненных испытаний. Об этом заявил психолог, писатель и аддиктолог Михаил Хорс, передает Nation News.

«В общем, мы более опытные, как общество. «Ну коронавирус…» Для нас, как для социума, это не так тревожно. Потому у нас за последние 30 лет таких историй было несколько похожих, связанных с серьезными жизненными испытаниями» — сказал Хорс, отметив, что в Европе, наоборот, все было стабильно.

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