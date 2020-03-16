Кадастровая палата представила обновленный интерактивный сервис карт

Онлайн-сервис публичной кадастровой карты сменил веб-адрес и представил новый интерфейс. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Федеральной кадастровой палаты (ФКП), поступившем в распоряжение в РБК.

Теперь сервис доступен по адресу pkk.rosreestr.ru, а у новых пользователей появилась возможности перейти в режим обучения для ознакомления с возможностями сервиса. При этом функционал сервиса остался прежним. С помощью интерактивной кадастровой карты России пользователи смогут получать общедоступные сведения Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

В пресс-службе пояснили, что на кадастровой карте изображены территория страны с размещенными на ней объектами недвижимости, а также сведения, внесенные в ЕГРН.

В ФКП также отметили, что с поступлением в госреестр новых сведений происходит обновление данных публичной кадастровой карты, что позволяет оперативно отслеживать изменения на рынке недвижимости и располагать актуальными общедоступными сведениями ЕГРН в интерактивном режиме.