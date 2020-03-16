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Общество ,  
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Кадастровая палата представила обновленный интерактивный сервис карт

Онлайн-сервис публичной кадастровой карты сменил веб-адрес и представил новый интерфейс. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Федеральной кадастровой палаты (ФКП), поступившем в распоряжение в РБК.

Теперь сервис доступен по адресу pkk.rosreestr.ru, а у новых пользователей появилась возможности перейти в режим обучения для ознакомления с возможностями сервиса. При этом функционал сервиса остался прежним. С помощью интерактивной кадастровой карты России пользователи смогут получать общедоступные сведения Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

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В пресс-службе пояснили, что на кадастровой карте изображены территория страны с размещенными на ней объектами недвижимости, а также сведения, внесенные в ЕГРН.

В ФКП также отметили, что с поступлением в госреестр новых сведений происходит обновление данных публичной кадастровой карты, что позволяет оперативно отслеживать изменения на рынке недвижимости и располагать актуальными общедоступными сведениями ЕГРН в интерактивном режиме.

Семантика нового адреса ориентирована на повышение узнаваемости сервиса. Сервис содержит различные инструменты, благодаря чему пользователь сможет в интерактивном режиме не только получать общедоступные сведения об объектах из ЕГРН в режиме онлайн, но и работать с пространственными данными: измерять расстояния между объектами, рассчитывать площадь, определять координаты точки на местности. Возможности сервиса позволяют распечатать нужный фрагмент с комментариями, а также поделиться ссылкой на него в социальных сетях.

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Обновленный сервис предоставляет пользователю возможность перейти в режим обучения для начала работы с публичной кадастровой картой. Режим обучения представляет собой пошаговый инструктаж, который демонстрирует возможности и инструменты сервиса. Кроме того, в меню появились новые элементы, расширяющие возможности работы с картой. Также стали доступны поиск и просмотр информации о результатах государственного мониторинга земель. В информационную карточку объекта недвижимости добавлены сведения о датах определения, внесения, утверждения и применения кадастровой стоимости.

В феврале Федеральная кадастровая палата запустила сайт, который объединил все услуги ведомства на одной платформе. На сайте можно заказать изготовление электронной подписи, получить выписку из госреестра недвижимости (ЕГРН), записаться на консультацию, а также создать необходимый пакет документов для любой операции с недвижимостью. На платформе также запустили сервис жизненных ситуаций, который позволяет создать точный список документов под личный запрос заявителя.

Теги: кадастровая палата
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