В центре Москвы эвакуировали 30 человек из-за пожара в офисном здании

Фото: Анна Гальчева / РБК

Вечером 14 марта в центральной части Москвы загорелось двухэтажное коммерческое здание на улице Пятницкой. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 18:30 с Пятницкой улицы, 25, стр. 1Д. Прибывшие спасатели вывели из здания 30 человек.

Загорелся обрешетник кровли на площади 70 кв. м. Огонь был полностью ликвидирован в 19:44. Сведений о пострадавших нет.

Согласно сервису «Яндекс.Карты» в здании расположены несколько заведений общепита и различные организации.

12 марта в центральной части столицы загорелось одноэтажное строение на улице Бауманской. По имеющимся данным, пожар произошел в помещении автомастерской. В этот же день огонь вспыхнул в одноэтажном деревянном здании на территории инновационного центра «Сколково» на юго-западе Москвы.